Lendeleedse burgemeester en schepenen planten bomen aan: “Voor elke boom die moest wijken plaatsen we er twee nieuwe”

Daar werden met de hulp van de groendienst vijftig extra bomen geplaatst. “Hiermee willen we de burgers het goed voorbeeld geven en hen stimuleren om ook inspanningen te leveren op eigen terrein”, vertelt milieuschepen Rudy Rommens (CD&V). “In Lendelede verdwenen de voorbije twee jaar 181 bomen, meestal door wegenwerken. In diezelfde periode hebben we dat meer dan goedgemaakt: 11 extra bomen in 2020, 131 in 2021 en nog eens 618 in 2022. Dat laatste aantal danken we aan de aanplant van ons Wonderwoudje. We hopen dat de mensen ons voorbeeld volgen en gaan ontharden, bomen planten en inzetten op meer groen.”