Lendeleedse bib leent voortaan niet alleen boeken, maar ook stekjes van kamerplanten uit

Hier en daar zijn er al plaatsen in ons land waar je in zogenaamde ‘stekjesbiebs’ stekjes van kamerplanten kan ruilen, zoals in Ingelmunster. Nu beschikt ook de Lendeleedse bib over zo’n spot. “Je kan er een stekje ruilen tegen een ander stekje", zegt bibliothecaris Ellen Allegaert. “Heb je er zelf geen, dan kan je een kleine bijdrage in onze spaarpot stoppen en er eentje uitkiezen. We hebben zelf al een kleine selectie van kamerplanten in een kast staan. Vooral de stekjes van de pannenkoekenplant blijken populair.” Voorlopig kan je er enkel stekjes van kamerplanten ontlenen. “Heeft het initiatief succes, dan is een uitbreiding altijd mogelijk”, klinkt het. “Ondertussen zijn we ook lid van de Stekjesroute op Google Maps, waarbij je langs verschillende stekjesbibs kan passeren.” Schepen Daan Mostaert kwam alvast langs om de Stekjesstek officieel in te huldigen. Dat gebeurde niet met het knippen van een lint, maar toepasselijk genoeg met die van een stengel van een kamerplant.