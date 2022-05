Lendeledenaar Vincent Kint nieuw gedelegeerd bestuurder Unizo West-Vlaanderen

Zuid-West-Vlaanderen Huurprij­zen stijgen fors in Zuid-West-Vlaanderen: woongele­gen­heid kost nu gemiddeld 752,91 euro per maand

De Woonclub van welzijnsvereniging W13 voerde recent een steekproef uit op een grote immowebsite. Vergeleken met een steekproef in 2021 blijkt dat de gemiddelde huurprijs van een woongelegenheid in Zuid-West-Vlaanderen fors stijgt: van 691,50 naar 752,91 euro per maand. Dat is een stijging van 9 procent. “Er is vooral voor de meest kwetsbaren een hoge nood aan betaalbaar en kwalitatief wonen”, zegt W13-voorzitter Philippe De Coene (Vooruit).

