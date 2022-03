Lendelede vangt Oekraïense vluchtelingen in oude pastorie op

“Eerstdaags nemen twee broers met hun vrouw en kinderen intrek in de pastorie”, vertellen burgemeester Carine Dewaele en schepen van Sociale Zaken Rita Lammertyn (CD&V). “Ze brengen drie kinderen van 3, 7 en 9 jaar mee. Normaal moesten ze hier gisteren al aankomen, maar hun koffers raakten even verloren. Er is ook al contact met basisschool De Talententuin, zodat de kinderen er straks onderwijs kunnen volgen. Een Oekraïense die in Lendelede woont heeft al aangeboden om te tolken.”

Zestien gastgezinnen

Verder hebben zich via de oproep #PlekVrij al zestien gezinnen aangeboden om onderdak te bieden, waardoor veertig vluchtelingen een tijdelijke thuis zouden vinden. “Vier gezinnen beschikken over een aparte woning bij hun eigendom en in eerste instantie gaan we hen inschakelen. Is er in een volgende fase nog nood aan onderdak, dan komen de gezinnen in aanmerking die effectief iemand in huis willen nemen, al komen daar uiteraard ook ruimere verplichtingen bij kijken en is er het aspect van ‘samenleven’. Om alles in goede banen te leiden gaan we voor al die mensen nu vrijdag om 18.30 uur een infovergadering in zaal Lindelei organiseren. We leggen er uit wat er nog van begeleiding verwacht wordt en wat er allemaal bij komt kijken.”