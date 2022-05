Lendelede sluit zich aan bij de UITPas

De UiTPas kent meer en meer zijn ingang in West-Vlaanderen. Zeven jaar nadat Oostende en de regio Zuid-West-Vlaanderen als eerste West-Vlaamse gemeenten zich aansloten is de UiTPas in 32 West-Vlaamse gemeenten ingeburgerd. In 2021 sloot Wielsbeke zich nog aan. Dit jaar is het de beurt aan Brugge, Blankenberge, Knokke-Heist, Damme, Oostkamp, Beernem, Zuienkerke, Torhout en Lendelede.

Strijd tegen armoede

Vlaams Parlementslid Brecht Warnez is tevreden met deze evolutie: “De pas is ook een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede bijvoorbeeld. Iemand die kwetsbaar is kan met de UiTPas korting krijgen op heel wat vrijetijdsactiviteiten zonder dat andere mensen dat aan die kaart zien.” De UiTPas kan namelijk door iedereen gebruikt worden. Door aan bepaalde vrijetijdsactiviteiten deel te nemen, kan men punten verzamelen die men kan inwisselen tegen een leuk cadeau of een korting. Het is de combinatie van een voordeelpas voor iedereen en een kortingspas voor mensen in armoede.