Lendelede organiseert zwerfvuilactie

West-Vlaams Zorgcen­trum na Seksueel Geweld één jaar actief: “Gemiddeld meer dan één slachtof­fer per dag”

Het West-Vlaams Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) ving in het eerste werkingsjaar bijna 400 slachtoffers op. In ongeveer 7 op 10 gevallen ging het om verkrachting of een poging daartoe. Zo’n 40% van de slachtoffers is minderjarig. “Deze cijfers zijn erg schrikwekkend”, aldus minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Gelukkig zien we dat meer en meer slachtoffers de weg vinden naar het Zorgcentrum.” Dat krijgt later dit jaar een definitieve stek op de site van AZ Delta campus Rumbeke.