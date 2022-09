Lendelede organiseert voor het eerst een Lokaalmarkt

“Het idee werd door verschillende inwoners op sociale media gelanceerd en daar hebben we het opgepikt”, vertellen burgemeester Carine Dewaele en schepen van Lokale Economie Daan Mostaert (CD&V). “De handelaars pakken uit met een ruime verscheidenheid aan producten, van wenskaarten en artisanaal bier tot hoeveproducten en juwelen. In het verleden heeft Ferm al eens een Lokaalmarkt georganiseerd, maar nu is het voor ons de eerste in eigen beheer. Voor kinderen is er animatie, zodat ouders in alle rust kunnen winkelen. De eerste Lokaalmarkt vindt plaats van 8 tot 13 uur. De deelnemers zijn De Spekke, Firm, Lycka, Jocys IJs, Nora Beauty@Home, Blomme Gerdi, Boer Jan, Brouwerij De Meester, CaRds, ’t Boeketje, Wijnen Petre, Leen Lemey, Esthethiek Charmes, Kurt Baert, Marjolein, eethuis Living, Suzanne Wastyn en Steven Larridon.