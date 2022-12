Lendelede opnieuw erkend als Hartveilige Gemeente

De erkenning krijgen gemeentes van het Rode Kruis als ze genoeg engagement tonen op het vlak van hartveiligheid. In 2019 kreeg de gemeente die erkenning voor het eerst. Nu is ze nog eens met twee jaar verlengd. “We plaatsten in het verleden reeds Vijf defibrillatoren, die je in geval van nood voor een reanimatie kan gebruiken”, vertelt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Je kan ze vinden aan het gemeentehuis, het DOC, gemeenschapscentrum Den Tap, zaal Lindelei en de sporthal.Deze week kregen we de attesten en sticker voor de verlenging. Om die te krijgen werden in november door het Rode Kruis opnieuw reanimatiecursussen georganiseerd. Hierbij namen zeventien personeelsleden delen. Ook volgend jaar plannen we nog cursussen voor sportclubs, georganiseerd door de sportraad.”