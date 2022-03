Lendelede lanceert met Binnenstebuiten nieuw infoblad aan huis

In ’t Gazetje stond naast advertenties en zoekertjes ook nuttige info over evenementen in de gemeente. “Door het overlijden van de drukker van ’t Gazetje beschikken we niet langer over zo’n infokanaal en we ervaren dat toch als een gemis”, zegt burgemeester Carine Dewaele. “Met het nieuwe ‘Binnenstebuiten’ willen we daar een antwoord op bieden.”

De naam is alvast niet nieuw. “’Binnenstebuiten’ was vroeger een maandelijkse activiteitenkalender die bij ’t Gazetje zat”, vervolgt de burgemeester. “Daarin werden toen alleen gemeentelijke activiteiten opgenomen, aangevuld met wat verenigingen organiseerden. Nu gaan we voor vier pagina’s in een A5-formaat die op tweewekelijkse basis in de brievenbus vallen. Je vindt er info over alle gemeentelijke diensten, maar ook als een vereniging pakweg een wandeling of optreden aankondigt. Maandelijks zit er ook een vrijetijdskalender bij met wat er hier te beleven valt.”

In een tweede fase wil de gemeente handelaars de kans geven om te adverteren via een losse insert. De advertentiewerving zal gebeuren via de externe drukkerij die nu al het drukwerk verzorgt. Wie iets in het infoblaadje wil opnemen, kan dat sturen naar binnenstebuiten@lendelede. De eerste Binnenstebuiten valt in de week van 21 maart in de brievenbus. Het gemeentelijk infomagazine Lendeleeft blijft los van Binnenstebuiten bestaan en verschijnt driemaandelijks.