Lendelede lanceert deze zomer jacht op De Stoel

Het concept is uiteraard gebaseerd op de in Vlaanderen wereldberoemde televisierubriek op Eén. “Net zoals daar plaatsen we telkens een strandstoel op een bepaalde locatie in de gemeente”, vertelt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Dat zal vanaf vrijdag 1 juli acht keer in de zomervakantie gebeuren. Telkens op een andere dag in de week, om ook mensen met verschillende werkregimes de kans te geven hieraan deel te nemen. Concreet zullen we op die data telkens om 19 uur een foto op de Facebookpagina van de gemeente posten. Wie het snelst de locatie achterhaalt, daar naar toe gaat en het voorwerp mee brengt dat we online bekend maken, wint de strandstoel in kwestie. Enkel Lendeledenaars kunnen hieraan deelnemen.”