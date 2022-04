Lance van start met frituur ’t Friet Stekkerke op het Dorpsplein

“Ik heb al wat verschillende horecawatertjes doorzwommen”, vertelt Lance. “Ik heb een paar jaar het kinderspeeltuin Ratatouille van mijn ouders in Bavikhove uitgebaat. Tot voor kort baatte ik ook Bar Remy bij die speeltuin uit, maar nu zal mijn vriendin dat doen. Daarnaast heb ik ook vier jaar als jobstudent in een frituur in Kuurne mee geholpen. Het was de bedoeling die frituur over te nemen, maar dat is er door omstandigheden niet van gekomen. Toen ik de kans kreeg deze frituur in Lendelede over te nemen heb ik niet geaarzeld. Hiermee maak ik mijn droom waar. Ik zie het helemaal zitten. Lendelede is een gemeente die leeft en een bruisend verenigingsleven kent.”