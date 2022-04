Kunstsmid Luc Vandecasteele maakt van Dorpsplein één grote smederij ten voordele van Oekraïne

“Die dag gaan we een hele reeks leuke objecten smeden en verkopen voor het goede doel”, vertellen Luc en zijn vrouw Christine Victor. De opbrengst gaat naar het Oekraïense smedenkoppel Olga en Sergey Polubotka, die uit Ivano Frankisvk afkomstig zijn. We leerden hen in 2005 in Oostenrijk op een smedenevenement kennen. Ze nodigden ons in de jaren daarop uit om in Oekraïne te komen smeden, een reis die we tot zeven keer toe ondernomen hebben. Ondertussen zijn ze goede vrienden geworden en de oorlog in hun thuisland raakt ons diep. Sergey moest in Kiev blijven om te vechten, Olga is naar de regio van Lviv gevlucht, maar beiden stellen het goed. Er is vooral een groot tekort aan medicijnen. Daarom organiseren we dit evenement, zodat de opbrengst kan dienen om die te kopen.”