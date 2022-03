Kimberly organiseert opendeurdagen voor nieuwe online snoepwinkel De Spekke

Kimberly is in het dagelijkse leven zorgkundige, maar runt ook de online snoepwinkel De Spekke. “Tijdens de coronaperiode vielen er veel zaken stil en daagde het idee om een lang gekoesterde droom nieuw leven in te blazen”, zegt ze. “Als kind vond ik het fantastisch om met 20 frank de snoepwinkel binnen te stappen en iets te kopen. Dat vind je nu niet meer terug, maar ik probeer er met mijn online webshop De Spekke een hedendaagse twist aan te geven. Je kan er ruim honderd soorten schepsnoep kopen en ook nostalgisch snoepgoed als drop of karamel. Een leuke formule is dat je ook op een snoepabonnement kan intekenen en zo kiezen of je wekelijks, tweewekelijks of maandelijks een snoeppakketje ontvangt. Daarnaast hebben we ook veel confiserie en tijdens het seizoen, zoals nu in aanloop naar Pasen, ook veel chocolade figuurtjes. Ik verkoop ook een mooi assortiment thee van Or Tea.”