Kans op regen en bewolking in Lendelede vanochtend

KIJK. Amal Clooney maakt indruk met speech bij huldiging als eredoctor van KU Leuven: “Dit is betekenis­vol voor onze campus en ver daarbuiten

Donderdagnamiddag ontving gerenommeerd mensenrechtenadvocate en adjunct professor Amal Clooney in Kortrijk een eredoctoraat van de faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen van de KU Leuven. Tijdens haar ‘keynote’ aan KU Leuven Kulak sprak mevrouw Clooney over het belang van de fundamentele rechten en vrijheden van alle mensen, ongeacht achtergrond of status. Iedereen was onder de indruk van haar persoonlijkheid.