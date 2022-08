Joyce en Thomas nemen café 3 Koningen over

Na liefst 28 jaar als waardin wil Chantal Rosez het wat kalmer aan doen en laat ze het café over aan Joyce Verschuere (22) en haar vriend Thomas Declercq (27). “Ik heb in het verleden al wat horeca-ervaring opgedaan in ’t Straatje in Kortrijk, terwijl mijn zus met De Verdoken Hoek ook al een café uitbaat, maar dan in Menen”, zegt Joyce. “Mijn moeder heeft bovendien nog een eindje mee geholpen in De 3 Koningen, dus ik was hier vroeger kind aan huis. Toen we vernamen dat Chantal er mee zou ophouden hebben we eens geïnformeerd en van het één kwam het ander.”