Isabelle en Kristel laten je met House of 27 eten onder het goedkeurend oog van Kurt Cobain of Jimi Hendrix

LendeledeKristel Vanhooren (43) en Isabelle Moerman (51) blazen nieuw leven in het vroegere restaurant en feestzaal Bossenhove in Lendelede. Het koppel gaat op woensdag 1 juni van start met eethuis, café en tearoom House of 27. De naam verwijst naar de illustere club van muzieksterren die reeds op 27-jarige leeftijd gestorven is en het interieur van de zaak hint daarnaar.

Het ruime gebouw op de hoek van het Burgemeester Vandemaeleplein en de Winkelsestraat is een stukje horecageschiedenis in Lendelede. Het was jaren de locatie voor het bekende restaurant-feestzaal Bossenhove, later kwam er een fitness en in 2016 vond restaurant Momento er even onderdak. Nu zijn Kristel en Isabelle klaar om een nieuw hoofdstuk aan dat horecaverhaal te breien. “We dromen er al langer van om een eigen horecazaak uit te baten en met House of 27 is het eindelijk zover”, zegt Kristel. “Ik deed reeds ervaring op in de Kameleon in Heule en recent nog in taverne Leiemeers in Kuurne, maar nu vonden we de tijd rijp om samen een horecazaak te runnen. We willen van House of 27 een eethuis, café en tearoom voor jong en oud maken.”

Quote Rock is mijn genre, dus toen we een thema voor de zaak zochten kwamen we op die befaamde ’27 Club’ uit. Isabelle Moerman

Eten met Cobain en co

De opvallende naam verwijst naar een illustere club van muzieksterren die op 27-jarige leeftijd het leven liet. En zo komt het dat je in de zaak onder het goedkeurend oog van wijlen Nirvana-frontman Kurt Cobain of gitaargod Jimi Hendrix kan genieten van een hapje en een drankje. “In de vorm van enkele mooie kunstwerken van grafittikunstenaars Jeps & Boris uit Wevelgem”, zegt Isabelle. “Op die manier fleuren ze ons decor op toepasselijke wijze op. Rock is wel mijn genre, dus toen we een thema voor de zaak zochten kwamen we op die befaamde ’27 Club’ uit. De verwijzingen duiken ook op andere plaatsen op. Zo vind je onze wijnen terug onder Winehouse, een verwijzing naar wijlen Amy. Enkele cocktails op de kaart zullen ook de naam van rocksterren dragen.”

Volledig scherm Kristel en Isabelle openen op 1 juni in Lendelede House of 27 op de hoek van het Burgemeester Vandemaeleplein en de Winkelsestraat. © vdi

Zaal en terras

Op de menukaart zullen een reeks klassiekers prijken. “Van cote à l’os en een croque tot spaghetti en een vispannetje, met geregeld eens suggesties zoals mosselen”, weet Kristel. “We hebben ook een uitgebreide tapaskaart en in de namiddag zijn we ook een tearoom. Verder kan je hier altijd binnen springen om gezellig iets te drinken. Binnen is er plaats voor zestig personen en zowel voor onze deur als aan de achterkant van de zaak hebben we nog eens plaats voor honderd mensen. We beschikken ook over een zaal die mensen binnenkort kunnen reserveren voor een feestje of rouwmaaltijd. Als die niet in gebruik is, voorzien we er een pool- en pingpongtafel.”

Isabelle en Kristel kunnen ook rekenen op de hulp van hun dochter Laura-Jo (27), die geregeld in de zaak mee zal helpen, en zoon Jake (26), die het digitale luik voor House of 27 voor zijn rekening neemt. “Zo maken we er een familiegebeuren van en dat is ook de sfeer die we in ons eethuis willen uitstralen”, zeggen ze. “Iedereen is vanaf 1 juni van woensdag tot en met zondag welkom vanaf 11 uur. Maandag en dinsdag zijn de sluitingsdagen.

Meer info www.houseof27.be en de gelijknamige Facebookpagina.