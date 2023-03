In Lendelede lichte regen en overwegend bewolkt weer vanochtend

Leden Chiro Tijl & Nele vieren 60ste verjaardag met feestweek­end

Komend weekend vieren de leden van Chiro Tijl & Nele in Harelbeke hun 60ste verjaardag met een feestweekend. De vrijdag wordt gestart met Chirotiek, een fuif in de chirolokalen. De hele zaterdag is er kinderanimatie voorzien in en rond het chiroheem. Er is een dartstornooi, een eetfestijn, een wandeling met fotozoektocht en ’s avonds de Aspifuif Geil&Pele. Meer info vind je op de facebookpagina van de chiro.