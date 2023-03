In dit gloednieuwe snoepwinkeltje met 200 soorten verwent Kimberly de zoetekauwen: “Kindjes stonden toch al met een euro in de hand aan mijn voordeur”

Agent krijgt vuistslag tijdens interven­tie in café in Izegemse uitgaans­buurt

Niet agressief, chef-magazijnier zonder opmerkingen in het dagelijkse leven maar op café in Izegem gaf een 47-jarige man uit Izegem ’s nachts wel uit het niets een agent een vuistslag in het gezicht. Hij mocht het woensdag aan de rechter in Kortrijk uitleggen.