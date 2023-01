Huizenprijzen in Lendelede in een jaar tijd met ruim een kwart gestegen

Een duidende verklaring is daar volgens makelaars Stijn en Brecht Romel van Bordes niet meteen voor. “Te renoveren woningen met slechte energiescores én daarmee gepaard gaande hoge renovatiekosten hebben het moeilijk. Andere, recente of gerenoveerde woningen wisselen dan wél weer vlot van eigenaar”, klinkt het. “We merken wel dat dergelijke statistieken op een wel erg korte basis van één jaar worden berekend. Bij kleinere gemeentes kan dit echt wel voor een vertekend beeld zorgen. Er worden niet heel veel transacties gedaan én als in een bepaalde periode net een aantal erg grote of dure huizen worden verkocht, kan dat meteen een invloed op die cijfers hebben.”

Los van dat gegeven merkt Stijn dat Lendelede wel degelijk een populaire woonplaats is. “We merken op dat de mensen die er geboren en getogen zijn ook graag blijven. Het zijn dus vaak wel jonge(re) mensen die kopen. Maar ook voor de ouderen is het een beetje hetzelfde verhaal. Zij kopen er graag een appartementje en blijven daar. Uiteraard is de bereikbaarheid van Lendelede wel een pluspunt. Nabij de Rijksweg met alle verbindingswegen én uiteraard sta je ook zeer snel in Kortrijk. Dat is echt wel een pluspunt Het is ook geen grote stad, dus het dorpsgevoel leeft daar wel.”