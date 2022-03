Help ons Helpen organiseert benefiet voor slachtoffers wateroverlast in De Speelvogel

Ze kregen van de voormalige uitbaters van restaurant De Speelvogel in de Izegemsestraat 110a de kans om hun benefiet daar te organiseren. “Dat aanbod hebben we met plezier aanvaard en we zijn blij dat we hier op zaterdag 12 en zondag 13 maart van 10 tot 17 uur iets kunnen organiseren”, zegt Ingrid Kerckhof. “Het gaat om een laatste actie ten voordele van de overstromingsslachtoffers in Pepinster, voor we in Pasen alles afsluiten. Door de oorlog in Oekraïne wordt de natuurramp van vorige zomer wat overschaduwd, maar we willen ons blijven inzetten voor deze mensen.”