Heemkring Lethae stelt nieuw jaarboek voor

150 jaar na zijn dood deden nog verhalen over hem de ronde in Lendelede. Wat hij juist had mispeuterd, was tot voor kort nog een groot vraagteken. Via grondig onderzoek kon alles tot in de details worden achterhaald over deze zeer temperamentvolle man met zijn hoog libido. Dit laatste zorgde ervoor dat er Lendelede en omgeving thans honderden van zijn afstammelingen wonen.