Harmonie Kunst & Eendracht pakt uit met Filou Singalong 2.0

Michaël Vannieuwen­huy­ze loopt volledige triatlon in Harelbeke en zamelt daarmee ‘ruim 30.000 euro’ in voor KOTK

Het is hem gelukt: Michaël Vannieuwenhuyze heeft zaterdag een volledige triatlon gelopen, een zogenaamde Iron Man, en dat grotendeels op Harelbeeks grondgebied. In de marge van en in aanloop naar zijn prestatie werden tal van andere activiteiten georganiseerd, waardoor hij alles samen ‘meer dan 30.000 euro’ zal kunnen schenken aan Kom op Tegen Kanker. “De weersomstandigheden waren bijzonder lastig, maar aan opgeven heb ik nooit gedacht. Al had ik over de meet moeten kruipen...”