Halloweenstoet trekt terug door Lendelede

Alle kinderen zijn welkom om verkleed mee te stappen. Zij kunnen zich vanaf 17 uur gratis laten schminken. Iedereen verzamelt aan zaal Lindelei, waar de stoet om 18.30 uur vertrekt. Tijdens de stoet is er een lekkere versnapering. Halfweg krijg je een kommetje heksensoep. Bij aankomst is er chocolademelk of glühwein. Deelnemen kost 3 euro. Leden van Pasar betalen slechts 2,5 euro. Wie langs het parcours woont, wordt gevraagd de voortuin of woning te versieren. Het traject loopt langs de Stations-, Nelca-, Rozebeekse- en Kasteelstraat richting Dorpsplein, het DOC, de Winkelsestraat, het Steckenbornpad, de Kuurnse- en Nieuwstraat. De aankomst is rond 20 uur voorzien.