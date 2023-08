Broers rijden 24 uur rondjes op wielerpis­te De­fraeye-Ser­cu voor VOC Opstap: "Mentaal wordt dit even lastig als fysiek"

Ward (40) en Sam Vander Meiren (33) maken zich op voor een aparte sportieve uitdaging. De broers willen op vrijdag 8 september minstens 24 uur rondjes rijden op de wielerpiste Defraeye-Sercu in Rumbeke. “Daarmee willen we het vrijetijdsondersteuningscentrum VOC Opstap financieel ondersteunen en hun naambekendheid vergroten. Maar we doen het ook uit dankbaarheid omdat ze zoveel doen voor onze broer Thijs en zijn kameraden”, aldus de broers.