Eerste Buskruth schot in de roos met 800 aanwezigen: “Een daverend feest voor Kortrijkza­nen, het is helemaal mijn ding”

Hoe burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) vroeger bij de scouts zat, zag je aan de manier waarop haar nieuwe event ‘Buskruth’ gehouden werd. Een amusant en gemoedelijk Italiaans feestje met spaghetti van eethuis Petit Paris, ijsjes van Beugnies Les Chocolats, véél pintjes en goeie muziek met dj’s Geestige Gasten en Medaase. Ruth Vandenberghe sprak er zich niet over uit zaterdagavond, of ze nu kandidaat-burgemeester is in Kortrijk of niet.