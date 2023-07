Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lendelede vandaag

Wereldwijd interesse voor de ambachte­lij­ke messen van kunstsmid Frederik: “Van hobbykok in New York tot wapenmuse­um in Luik”

Ooit was Frederik Tanghe (41) ploegbaas bij een staalbedrijf, ondertussen maakt hij als kunstsmid al zes jaar de mooiste ambachtelijke creaties, met een voorkeur voor messen. En daar is veel interesse voor, van keukenmessen voor een hobbykok in New York tot een replica van een zwaard voor het wapenmuseum in Luik. In september wil hij een eigen lijn met handgemaakte messen lanceren én is er zijn deelname aan het WK voor kunstsmeden.