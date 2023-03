Francis is nieuwe voorzitter van Unizo Lendelede

Het voorzitterschap zit in de genen, want vroeger stond Chris, de pa van Francis, reeds vijftien jaar aan het hoofd van de afdeling en ook grootvader Georges bekleedde de functie ooit. Francis (32) is architect en heeft een zelfstandige praktijk op het Dorpsplein in Lendelede. Met Francis aan het hoofd kiest de Unizo-afdeling voor verjonging. Unizo verzorgt in Lendelede onder andere Dag van de Klant, plaatst kerstbomen aan de handelszaken en organiseert ook Lendlee Congé, in samenwerking met de gemeente. Bedoeling is om de komende tijd nog meer op digitalisering in te zetten.