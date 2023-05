Fosforbom die al dag aan de kant ligt, begint plots te roken: DOVO rukt uit

Radio2 Parkies komen terug naar Roeselare, concerten voortaan op donderdag

In juli en augustus kun je in Roeselare weer genieten van de gratis Radio2 Parkies. Dit jaar echter geen concerten op vrijdagavond, maar wel op donderdagavond in het Sint-Sebastiaanspark. “Naast het ecologische aspect en de groene omgeving, brengen we de mensen uit de buurt samen op een gezellige muzikale avond. We investeerden weer in een stevige line-up, die we later deze maand bekendmaken. Vanaf 19 uur is iedereen welkom op onze concertavonden. Naast het inloopprogramma programmeren we elke avond ook een ronkende topnaam”, zegt de organisatie. Meer info op www.parkies.be.