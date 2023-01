Fietser gegrepen door trein op bewaakte overweg: slachtoffer overleden

Het ongeval gebeurde kort na 15 uur met de trein die van Oostende naar de luchthaven van Zaventem reed. Tussen Ingelmunster en Kortrijk reed de trein in op een fietser die zich op de overweg bevond. Het slachtoffer werd gegrepen en was op slag dood. De trein kwam wat verderop tot stilstand. Er werden enkele bussen opgevorderd om de 60 gestrande passagiers naar het station van Kortrijk over te brengen. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Kortrijk en Lichtervelde. Het is niet de eerste keer dat er in de omgeving slachtoffers vallen bij een aanrijding door een trein.