Expo 100 jaar José Vermeersch klokt af op bijna 12.000 bezoekers: “Dit overtreft onze verwachtingen”

“Al van op de eerste dag van de expo liep het storm,” vertelt Rik Vermeersch, zoon van de 100-jarige kunstenaar en medecurator van de expo’s. “We noteerden vanaf het openingsweekend meer dan duizend bezoekers, en mensen kwamen echt van ver buiten West-Vlaanderen naar het Atelier Vermeersch in Lendelede afgezakt, om het werk van mijn vader te zien. Dat overtrof onze verwachtingen, maar stemt ons erg gelukkig.”

Ook tijdens de daaropvolgende weekends bleven de bezoekersaantallen bijzonder hoog in Lendelede, Rumbeke en Kortrijk. Uiteindelijk kwamen 11.823 mensen langs: bijna 5.500 bezoekers voor het Atelier in Lendelede, iets meer dan 3.600 bezoekers voor De Patria in Kortrijk, en zo’n 2.700 mensen bezochten ook het Kasteel van Rumbeke. Ook de diverse uitgaves die naar aanleiding van de verjaardagsexpo zijn uitgegeven, vielen in de smaak: in totaal werden zo’n 550 boeken verkocht.

Volledig scherm Rik en Robin Vermeersch zijn curatoren van verschillende expo's rond vader en grootvader José Vermeersch, die 100 jaar geleden geboren is. © vdi

“Een ongelofelijke ervaring”

“Heel veel mensen ontdekken nu pas Atelier José Vermeersch. Je voelt dat ze blij zijn om eens in zijn werkruimtes te kunnen vertoeven. Ik merk dan zijn werk jong en oud aanspreekt en heel veel mensen ontroert,” aldus Robin Vermeersch, curator van de expo in Lendelede. “Dat zoveel mensen de inspanning zouden doen om tot hier te komen, en de expo’s én de omgeving waar mijn grootvader z’n leven lang woonde en werkte, te ontdekken, is voor onze hele familie een ongelooflijke ervaring.”

Ook het gemeentebestuur van Lendelede is uiterst tevreden. Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de kunstenaar, bracht Lendelede de José Vermeersch Wandelroute opnieuw uit, aangevuld met geluidsfragmenten bij bijzondere plaatsen onderweg. “Sinds het openingsweekend half september gingen er meer dan 2.000 gratis wandelkaarten de deur uit. Het is een plezier om de vele wandelaars uit heel Vlaanderen te zien genieten van onze mooie landelijke gemeente,” vertelt Wim Dierick, coördinator vrije tijd in Lendelede.

Volgend jaar plant de vzw twee nieuwe expo’s, in de lente en in het najaar. Vanaf 2024 start de vzw Atelier Vermeersch met nieuwe kunstenaarsresidenties in het pand, en zullen de kunstwerken van artiesten die er komen werken en verblijven worden tentoongesteld.

De Wandelroute José Vermeersch in Lendelede blijft ook beschikbaar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.