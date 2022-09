Drie auto’s botsen aan verkeerslichten N36 in Lendelede

Rond 17u stond de vrouw met haar bedrijfswagen Renault Scenic stil aan de verkeerslichten aan het kruispunt van bloemen- en plantenzaak Omniflor. “Plots knalde een achterligger in volle vaart achteraan op me in”, aldus de vrouw. “De klap was hard en zorgde er voor dat mijn auto vooruit vloog tot tegen de Mercedes voor me.” Zowel de Renault als de Audi van de aanrijder liepen zware schade op en moesten getakeld worden. Door het ongeval was één rijstrook richting Harelbeke een tijdlang voor het verkeer afgesloten. Dat zorgde tijdens de avondspits nog voor langere files dan gewoonlijk op de drukke gewestweg. Politie en brandweer leidden alles in goede banen.