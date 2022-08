De Romeo’s en Silent Disco op Lendelede Kermis

In aanloop naar de kermis is er op 21 augustus om 14 uur al De Lekkere Sneukellus van Pasar met start aan zaal Lindelei en op 25 augustus om 14 uur een kermisfeest van Okra op dezelfde plek. De feestelijke opening is er vrijdag om 19 uur met een knuffelworp voor kinderen op het Dorpsplein, waar ook een gratis receptie voor alle inwoners gepland staat. Er zal ook kinderanimatie zijn en om 21 uur komen De Romeo’s met een liveband optreden. Zaterdag is er om 13 uur een geefcafé op het Dorpsplein, waarbij je bij KWB zelf tal van bruikbare spullen kan komen binnen brengen tussen 11 en 12.30 uur. Om 14 uur is er een dartstornooi in café ’t Nieuw Paradijs.en de Fietsersbond pakt tussen 15 en 17 uur uit met een Pimp-Je-Fiets-actie in de Stationsstraat.

Volledig scherm De Romeo's komen naar Lendelede. © SBS

Om 15 uur is er ook een Silent Disco-party voor het hele gezin. Met koptelefoons aan kan je via verschillende kanalen naar drie diverse genres luisteren op de oude gemeentekoer in de Stationsstraat. Iedereen krijgt een eigen draadloze koptelefoon. Gratis inschrijven is wel nodig via de webshop van de gemeente. Om 19 uur gaat een Golden Years Revival Party van start in cafés De Drie Koningen en De Kroone en om 22 uur draait DJ Gregory plaatjes aan ’t Nieuw Paradijs.

Op zondag is er een rommelmarkt in de Kortrijksestraat en vanaf 11 uur zijn er Foute Krooners aan DE Kroone. De brandweer schenkt om 11.30 uur een aperitief en een half uur later is er een ribbetjesfestijn. In De Living in de Izegemsestraat zijn er covers van Bob Dylan om 15 uur. Een uur later is er Rock Circus Coverband in ’t Nieuw Paradijs, om 17 uur een wandelconcert van Fanfare Kunst en Eendracht en om 19 uur weer The Golden Years Revival Party aan Drie Koningen en De Kroone. Om 19.30 uur is er een kermisconcert van The Crooktown Jazzband aan het Trefpunt (DOC). Maandag is er Lendlee Koers vanaf 19 uur en op dinsdag om 15 uur de Kermisprijs Filou voor Juniores.

Ook de jaarlijkse Skalulfeesten in het jeugdhuis vinden het hele weekend plaats.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.