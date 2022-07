Dagverzorgingscentrum krijgt nieuwe stek in voormalig bankkantoor

“Het dagverzorgingscentrum bevindt zich voorlopig nog op onze gelijkvloerse verdieping aan de kant van de Izegemsestraat”, vertelt zorgdirecteur Geert De Vooght. “Dat was altijd al een tijdelijke oplossing, want normaal was die ruimte bedoeld voor een assistentiewoning. Nu doet zich een opportuniteit voort door het vrijkomen van het voormalig KBC-gebouw iets verderop in de straat. Het dagverzorgingscentrum komt op de gelijkvloerse verdieping. De twee bovenste verdiepingen waren flats, maar eens de huurder er weg zijn willen we er in samenspraak met de buurt een nieuwe invulling voor de lokale gemeenschap aan geven. Tips zijn altijd welkom.”

“Bedoeling is om er binnen anderhalf à twee jaar onze intrek in te nemen. We zullen er over meer ruimte en comfort beschikken dan op vandaag.” Om de gebruikers van het dagverzorgingscentrum vlot op te halen beschikt Aksent sinds kort ook over een minibusje. We zitten nu aan gemiddeld negen gebruikers per dag, maar zouden graag opschalen naar 15 mensen”, besluit de zorgdirecteur.