Daan Mostaert (23) aan de slag als jongste Lendeleedse schepen ooit

Lokale politiek is de familie Mostaert niet vreemd. Vader Rik is secretaris van de lokale CD&V-afdeling en grootvader Jacques zetelde ooit nog in de OCMW-raad. “Dat ik nu als schepen aan de slag mag, maakt mijn familie trots, maar voor mij voelt het nog steeds wat onwezenlijk”, vertelt Daan. “In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was er voor mij, als ik dat wenste, een plaats op de kieslijst vrij. Ik heb die kans gegrepen en raakte in de gemeenteraad verkozen. Ik wist drie jaar geleden al dat Pedro geen volledige legislatuur meer zou zetelen, maar had nooit gedacht dat hij mij naar voor zou schuiven als zijn opvolger. Dat is een enorm teken van vertrouwen en dat doet deugd. Ik heb een grote behoefte om maatschappelijke meerwaarde te creëren en dit is een kans die ik met beide handen wil grijpen. Het is ook een bewuste keuze voor wat verjonging in het schepencollege en daar ben ik uiteraard blij mee.”

Volledig scherm Daan Mostaert vervangt Pedro Ketels als schepen in Lendelede. © vdi

Stage bij staatssecretaris

Dat Daan nu meteen de jongste schepen ooit in de gemeente wordt, zorgt niet voor extra druk. “Ik krijg tijd om me in te werken en te groeien in mijn rol”, zegt hij. “Het is logisch dat ik niet vanaf het eerste moment alles zal weten, maar ik kan gelukkig op mijn collega-schepenen rekenen. Ik kom wel niet helemaal onbeslagen op het ijs. Ik volg momenteel een schakeljaar Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Gent en zou daar volgend jaar graag nog een masteropleiding aan willen breien. Vorig jaar heb ik in het kader van mijn studies Rechtspraktijk ook de kans gekregen om op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mehdi te werken en daar heb ik veel van opgestoken. Ik zit nog op kot in Gent, maar zal uiteraard naar Lendelede pendelen voor het schepencollege, de fractievergaderingen en de gemeenteraad. Ook op recepties en andere gelegenheden zal ik zoveel mogelijk aanwezig zijn, zodat mensen me nog beter leren kennen.”

Communicatie

Daan krijgt straks de bevoegdheden ruimtelijke ordening, lokale economie, cultuur, toerisme, Europese zaken, informatica en onderwijs op zijn bord. “Een hele boterham”, beseft hij. “Maar het zijn allemaal zaken waar ik veel interesse voor toon. “Ik wil grote dossiers als de bouwshift en ontharding op lokaal vlak uitwerken, maar bijvoorbeeld ook de aankoop van kasteel Dassonville en de bijhorende tuin in goede banen leiden. Op dat vlak weet Daan al meteen welke accenten hij wil leggen. “Met stip op één staat communicatie”, zegt hij. “Op dat vlak kunnen we nog wel een tandje bijsteken en ik wil daar werk van maken. Ook sociale media moeten we meer benutten.”

Over zijn favorietste plekje in Lendelede hoeft Daan niet lang na te denken. “Ik vertoef graag in jeugdhuis Skalul. Ik zat veertien jaar bij Chirojongens Sint-Nico en veel van hen zie ik daar nog terug. Je hoort ook wat er leeft bij de jeugd, wat me zeker nog van pas zal komen. (lacht). Verder hou ik van wintersport, maar kan je me ook op de koersfiets terugvinden en volg ik voetbalclub KFC Lendelede op de voet. Nu zondag loop ik ook de halve marathon van Gent, dus je kan wel stellen dat sport me ligt”, besluit de schepen in spe.