Christa en Geert vieren gouden huwelijksjubileum

Geert is geboren op 11 december 1945 en groeide op in Marialoop, als jongste in een gezin met zeven kinderen. Hij was 3 jaar keurmeester in de REOveiling. Nadien begon hij een loopbaan in het bankwezen. Hij werd eerste bediende in de Raiffeisenkas in Lichtervelde en nadien werd hij kantoorhouder in Wingene tot in 2002.

Christa werd geboren in Lendelede op 25 oktober 1946. Ze heeft 2 zussen en 4 broers en ze is het zesde kind in het gezin Dewulf. Christa begon te werken als medewerker boekhouding in het Raiffeisenkantoor in Lendelede, waar men de boekhouding van 9 bankkantoren deed. Later werd ze bediende in de bank zelf. Christa deed niet alleen kantoorwerk, ze was ook veel op baan om thuisbezoeken te doen bij de klanten van de bank.

Christa en Geert leerde elkaar kennen via familiecontacten. Ze huwden op 22 november 1972 voor de wet en 2 dagen later, onder een stralende herfstzon vond hun kerkelijk huwelijk plaats in Lendelede. Ze hebben enige tijd gewoond bij de ouders van Christa en in 1973 namen ze als de eerste bewoners hun intrek in het appartement boven de raiffeisenkas, het huidige Sociaal Huis.

In juli 1975 verhuisden ze naar Wingene. Geert was er kantoorhouder geworden van de Raiffeisenkas ,ze bewoonden eerst het appartement boven het bankkantoor en in juli 1975 namen ze hun intrek in hun nieuwbouwwoning in Wingene. In 2012 kwamen Geert en Christa terug naar Lendelede in een gezellig appartement.

Christa en Geert zijn echte familiemensen en ze genieten voluit van de mooie familiemomenten met hun kinderen Stijn, Nele en Wouter en hun kleinzoon Jeroom. Ook de bijéénkomsten met hun zussen en broers aan beide familie kanten zijn voor hen heel belangrijk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.