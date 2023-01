Caamaño & Ameixeir brengen muziek uit Galicië naar Den Tap

Caamaño & Ameixeir is een duo dat zich richt op rootsmuziek en dans. Opgericht door Sabela Caamaño (chromatische accordeon) en Antía Ameixeiras (viool en stem) in 2018, stapelt dit duo in hun korte maar intense traject een groot aantal concerten op, zowel binnen Galicië, hun plaats van herkomst, als in het buitenland en internationaal. Een unieke kans om kennis te maken met deze bijzonder levendige muziek. Tickets kosten 12 euro. Reserveren kan via oorzaak@telenet.be of 056.35.23.19.