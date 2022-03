Brouwerij De Meester goed gestart op site Nelca: “Met het ‘Beirke’ zit er zelfs al een nieuw Lendeleeds bier in de pijplijn”

LendeledeBrouwerij De Meester heeft de verhuis van Stasegem naar site Nelca in Lendelede goed verteerd. De eerste brouwsels op de nieuwe locatie zijn een feit, terwijl zaakvoerders Dirk De Meester en Ann Verfaillie er ook nog eens over zes keer meer ruimte beschikken. Dat brengt groeikansen met zich mee, want op termijn willen ze tot drie keer meer bier dan nu produceren.

Dirk en Ann vestigden zich in 2016 het leegstaande gebouw van brouwerij ’t Gaverhopke, renoveerden en bliezen nieuw leven in de bijhorende brasserie en brouwden van daaruit Meester Triple, ’t Meestereske en een tiental andere bieren. “En zeggen dat het een jaar eerder eigenlijk al begon in onze garage”, blikt het koppel terug.

Quote In Stasegem konden we tot 110.000 liter brouwen, dit jaar kunnen we in Lendelede al tot 150.000 liter gaan en met de komst van enkele nieuwe brouwke­tels gaan we dat opdrijven tot 300.000 liter Brouwer Dirk De Meester

“Als je dan nu ziet dat we op site Nelca, een nieuwe bedrijvenzone in Lendelede, meteen vier ruimtes van één gebouw innemen, kun je wel stellen dat het snel is gegaan. We waren al langer op zoek naar een nieuw onderkomen, want in Stasegem botsten we op onze limieten. Corona bleek voor ons ergens een zegen, want de thuisverkoop is gestegen en via ons terras en extra tenten konden we mensen blijven bedienen. Uiteindelijk bleek de combinatie van de brasserie met de steeds drukker wordende brouwactiviteiten niet langer werkbaar.”

Volledig scherm Dirk en Ann in hun nieuwe brouwerij De Meester op de site Nelca in Lendelede. © VDI

Productieverhoging

Hobbybrouwer Jorim Allegaert, die in Lendelede ’t Brouwkotje uitbaat, stuurde De Meester richting de Baeckelandt-gemeente. “We wonen zelf in Kuurne en hier hebben we voldoende ruimte op korte afstand van ons huis gevonden”, glundert Dirk. “Dit voelt voor mij als thuiskomen. Ik heb een verleden in de textielindustrie en Nelca verwijst uiteraard naar de gelijknamige textiel- en tapijtfabriek die hier vroeger stond. Hier beschikken we over duizend vierkante meter, verdeeld in een hoofdzaal met brouwerij, bureau en verkoopruimte, een warme kamer en stockageruimtes. Meer dan zes keer zoveel als vroeger. In Stasegem konden we tot 110.000 liter brouwen, dit jaar kunnen we in Lendelede al tot 150.000 liter gaan en met de komst van enkele nieuwe brouwketels gaan we dat opdrijven tot 300.000 liter. De eerste brouwsels zijn ondertussen een feit.”

Volledig scherm De verkoopsruimte in de brouwerij De Meester. © VDI

Brouwerijbezoek

In Lendelede zien ze de brouwerij graag komen. “We vullen elkaar aan”, weet Ann. “De Spar-supermarkt aan de overkant verkoopt onze bieren en ook de gemeente ziet de toeristische troeven in. Het is dan ook de bedoeling twee keer per maand op vrijdag een brouwerijbezoek te organiseren en we willen ook een degustatieruimte inrichten. We gaan ook bij de plaatselijke cafés navragen of er interesse is voor ons bier. Verder blijven we ook vaste klant op bierfestivals, van Brugge tot Koekelare en Zwevegem.”

Lendeleeds bier

Dirk heeft zelfs al een nieuw bier op Lendeleedse maat in de maak. “Met het ‘Beirke’ zit er een nieuw Lendeleeds bier in de pijplijn”, vertelt hij. De naam verwijst naar Pastoor De Beir, die in de gemeente zijn eigen straat heeft en aan de wieg stond van het klooster en de armen- en ziekenzorg. “Het gaat om een blond bier van 5,5 graden van hoge gisting. Het brouwsel is al klaar, maar we moeten onze etiketten nog afwerken. Binnen enkele weken is het klaar voor verkoop”, belooft het koppel.

Nieuw bij brouwerij De Meester: ‘First Man on Mars’ Volledig scherm Het nieuwe bier First Man on Mars is een samenwerking tussen drie personen. © VDI Het nieuwste brouwsel van brouwerij De Meester is het nieuwe bier ‘First Man on Mars’, een samenwerking met hobbybrouwer Sam Vanderstraeten van HopSaSam uit Ename en Peter Desmet uit Zwalm. “Het gaat om een atypisch brouwsel op basis van rum en rozijnen”, vertelt Dirk. “Peter en Sam stapten drie jaar geleden met het idee naar mij. Bedoeling was een eigen versie te maken van de barley wine, een gerstewijn die zich als een stevig bier met zoete aroma’s en veel fruitigheid typeert. Ik heb veel ervaring met uiteenlopende bierstijlen en zag dit wel zitten. Het idee kwam van Peter, het recept kwam van Sam en ik sloeg aan het brouwen. Het resultaat is ‘First Man on Mars’, een fruitige en roodbruine barley wine. Als je drinkt, waan je je als eerste op Mars (knipoogt), vandaar de naam.” Het bier kenmerkt zich ook door een kunstig etiket en een ‘kurk’ die lijkt op gesmolten kaarsvet. Het bier is te koop bij brouwerij De Meester, maar ook via de Oudenaardse drankenhandel en HopSaSam.