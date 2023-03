Boze landbouwers geven standbeeld ‘boerenzakdoek’ en plaatsen protestborden tegen stikstofakkoord

23 kilogram heroïne verstopt in bestelwa­gen: 32 maanden cel voor Nederland­se drugskoe­rier

Een Nederlandse drugskoerier werd op 31 juli vorig jaar betrapt met maar liefst 23,39 kilogram heroïne aan boord van zijn bestelwagen. De drugs zaten verstopt in verborgen ruimtes onder de passagierszetel en achter een paneel boven de bestuurder. Sindsdien zit de Nederlander in de cel. Nu is hij veroordeeld tot 32 maanden cel waarvan de helft met uitstel.