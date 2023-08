"80 jaar na de bevrijding moet verhaal van Simonne Brugghe en generaal Maczek blijven leven": Huldecon­cert is aftrap van divers herden­kings­jaar

In 2024 is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd, en dat Roeselare werd bevrijd door de Polen. Verschillende lokale verenigingen trekken nu al een reeks herdenkingsactiviteiten op gang met oorlogsheldin Simonne Brugghe en de Poolse generaal Maczek als rode draad. Op zaterdag 12 augustus wordt het startschot gegeven met een huldeconcert aan beiden, maar ook een kroniek over de bevrijding van Roeselare, het verzamelen van de laatste getuigenissen over de bevrijding en een bevrijdingsroute staan op het programma.