“Hey Andrès, kom eens hier”, riepen vier jonge gasten, waarop ze hem ontvoerden en de hel losbarstte

De 19-jarige Andrès Wostyn werd vorig jaar in Harelbeke ontvoerd en mishandeld door vier jonge kerels. De gasten vermoedden dat hij betrokken was of meer wist over een diefstal van lachgas en pakten Andrès hardhandig aan. “Ze bleven me slaan, terwijl we uren rondreden.” De jongeman werd ook bestolen en zelfs bedreigd met de dood. “Maar zelf is hij ook geen koorknaap", klonk het in de rechtbank.