BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt Lendelede meer openbaar groen? En wordt gemeente fietsveiliger?

izegem BELOOFD IS BELOOFD. Nieuwe Cultuurfa­briek en evenemen­ten­hal, fietsveili­ge ingrepen en 25 hectare meer bos: maakt Izegem zijn ambitieuze plannen waar?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteerden vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Izegem, stad van borstels en schoenen, maar de komende jaren ook van enkele grote werven. De stad beloofde ook een reeks fietsveilige maatregelen, een pak meer groen, de aanpak van armoede, meer camera's en een dorpskernvernieuwing. Een stand van zaken.

9:04