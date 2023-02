Basisschool De Talententuin neemt extra verdieping in gebruik, Nieuwstraat wordt schoolstraat

De stellingen aan het schoolgebouw in de Stationsstraat zijn al een tijdje verdwenen, wat betekent dat de vijf nieuwe klaslokalen op de extra verdieping helemaal klaar zijn. “Tot plezier van de vijfde en zesdejaars, die niet langer in containerklasjes les moeten volgen”, vertelt directrice Marie Maertens. “In totaal kunnen honderd leerlingen terecht in vier nieuwe klaslokalen, plus een bufferlokaal. Het fijne is dat we van al die lokalen met uitschuifbare wanden één grote ruimte kunnen maken, zodat leerlingen er samen kunnen werken of knutselen. Ondertussen kreeg ook de traphal een nieuw likje verf en op de speelplaats is het nieuwe paviljoen ook bijna klaar voor gebruik. Na de krokusvakantie zullen de kinderen er terecht kunnen om naar het toilet te gaan, maar ook de speelotheek krijgt er een plaatsje en op het dak is er een terras met picknickbank. Ondertussen is een stukje van de speelplaats ook onthard om er op termijn wat groen aan te planten.”