Bart en Svetlana haalden schoondochter Alina (22) en zes maanden oude kleindochter Angelina veilig terug uit Oekraïne: “Aan de grens hartverscheurend afscheid van haar man”

Kortrijk Vier dagen na zware brand bezoekt president van Oostenrijk onderzoeks­cen­trum van UGent in Kortrijk: “Er is de klok rond gepoetst, sterk werk”

Pas woedde een hevige brand bij Veg-i-Tec in Kortrijk, maar de Oostenrijkse president annuleerde zijn bezoek toch niet. Van het inferno – veroorzaakt tijdens het onkruid verdelgen voor het presidentiële bezoek – was behalve heel lichte geurhinder bijna niets te merken binnen. “Fantastisch hoe ze dit hier klaarspeelden”, stelt gouverneur Carl Decaluwé. Ook de president bleek in zijn sas, al gaf hij een stevige sneer over het niveau van Amerikaanse universiteiten.

22 maart