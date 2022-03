Automobiliste gaat van de weg af en belandt ondersteboven in gracht langs Rijksweg in Lendelede

Rond 16 uur reed Stephanie E. met haar Peugeot Partner op de gewestweg van Izegem richting Kuurne. Iets voorbij het kruispunt met de Hulstemolenstraat, in de afzink richting Kuurne, week ze volgens getuigen om een onverklaarbare reden plots rechts van de weg af. Precies tussen een boom en een elektriciteitspaal belandde de wagen in de gracht en ging over de kop. Ondersteboven kwam de auto tot stilstand. De brandweer en een MUG-team snelden ter plaatse om de vrouw uit haar voertuig te halen en te verzorgen. Ze bleef bij bewustzijn en was niet in levensgevaar. Met een ambulance ging het richting ziekenhuis AZ Delta in Rumbeke (Roeselare) voor verdere verzorging. De auto moest getakeld worden. Het ongeval leverde geen verkeershinder op.