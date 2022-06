Automobilist met glas te veel op belandt in gracht: “Mijn gps zei ‘naar rechts’”

Op 3 november 2021 reed de man uit Zonnebeke in de buurt van de N36 (Rijksweg) in Lendelede. Zijn ruiten waren bedampt en de omgeving kende hij niet heel goed waardoor hij dan maar op zijn gps vertrouwde. Maar dat bleek geen goed idee want hij belandde in de voortuin van een winkel in de gracht. Hij bleek zo’n 1,3 promille alcohol in het bloed te hebben. En dat was in 2019 ook al eens zo geweest. Als hij na zijn rijverbod opnieuw de baan op zal willen, zal hij eerst opnieuw moeten slagen voor zijn praktisch en theoretisch rijbewijs, medische en psychologische proeven én een alcoholslot moeten laten installeren.