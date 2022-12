Animal Rights voert actie aan het enige kalkoenslachthuis van ons land: “Op elkaar gepropt wachten ze op de dood”

Ingelmunster Onderzoeks­rech­ter gevorderd in dossier van mogelijke babymishan­de­ling

In het dossier van een baby die in kritieke toestand verkeerde bij een onthaalmoeder in Ingelmunster, is nu een onderzoeksrechter gevorderd. Dat laat het parket weten. De vordering is tegen onbekenden. Eerder liet het Agentschap Opgroeien weten dat ze het vertrouwen behoudt in de onthaalmoeder.

8 december