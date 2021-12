Animal Rights houdt wake voor kerstkalkoenen in Lendelede

In 2020 werden volgens de cijfers van Statbel meer dan 760.000 kalkoenen geslacht in België. Dat zijn er 30.000 meer dan in 2019. Bij Volys worden er wekelijks 16.000 tot 18.000 kalkoenen binnen gebracht. “De dieren die hier anoniem binnen gaan, wilden we een gezicht geven”, zegt campagnecoördinator Els Van Campenhout. We wachtten de vrachtwagens op met onze camera’s en lieten de dieren zelf hun verhaal vertellen aan de hand van foto’s, video’s en livestreams die wij maakten. Door de mensen te laten meekijken willen we benadrukken dat de foto’s van mooie, gezonde en gelukkige dieren op de vleesverpakkingen niet overeenstemmen met de realiteit. De dieren lopen niet gelukkig rond in een weide. Ze zijn vaak vuil, hebben wonden en zien het licht nauwelijks voordat ze aan het slachthuis raken.”

Volledig scherm Animal Rights hield een wake voor kerstkalkoenen aan het vleesverwerkend bedrijf Volys in Lendelede. © vdi

Vroegtijdige dood

Volgens Animal Rights sterven veel kalkoenen een vroegtijdige dood in de stallen. Het wijst daarbij naar problemen op gebied van welzijn, maar ook naar ziektes in de stallen en dieren die elkaar vertrappelen. “Het selectief doorfokken op groeisnelheid en extreme borstvleesontwikkeling brengt ook weer problemen met zich mee zoals pootafwijkingen en problemen met ontwikkeling van het beenderstelsel” ,aldus Van Campenhout. “Vlak voor de slacht wordt het ongelofelijk dichtbevolkt in de stallen, waardoor de bewegingsruimte beperkt wordt. Dieren die in slechte gezondheid zijn kunnen water en voer mogelijk niet meer bereiken. Zij lijden honger en dorst.”

Vuile stallen

Volys in Lendelede is het enige overblijvende kalkoenenslachthuis in de Benelux. Animal Rights maakte er in 2020 tijdens een andere actie al beelden van de dieren in de vrachtwagens. “We zagen hoe de kalkoenen hun veren met mest besmeurd waren en beschadigd zijn door het leven in de vuile stallen, waar ze op elkaar gepropt zitten”, blikt Els Van Campenhout daar op terug. “Door de wrijving gaan de veren stuk. En de stallen worden tijdens hun aanwezigheid niet gereinigd. Dus leven de dieren hun korte leven in hun eigen mest en vuiligheid. Het korte bestaan van de kalkoenen eindigt in angst en stress. Met onze actie tonen we de lijdende individuen achter de kerstkalkoenen op tafel. We roepen dan ook op om deze kerst voor plantaardige alternatieven te kiezen en de kerstkalkoen van tafel te laten.”

