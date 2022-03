Andy opent fietsenwinkel in voormalige bakkerij van Jantje Kaas

De bakkerij van Jo Vansteenkiste hield er in 2017 mee op, nadat zijn familie er ongeveer tweehonderd jaar en verschillende generaties lang brood had gemaakt. In de volksmond stond die bekend als de bakkerij van Jantje Kaas. Nadat het pand een poos leeg stond, kocht Andy Devaere het vorig jaar op en voerde hij er grondige verbouwingen uit. “Ik heb van veel verschillende kamers één grote ruimte gemaakt, zowel beneden als boven”, zegt hij. “Zo heb ik voortaan voldoende plaats om mijn assortiment gewone en elektrische fietsen uit te stallen, maar ook voor mijn werkplaats waar ik herstellingen uitvoer. Ik voer de stiel al 25 jaar als hobby uit, maar in 2018 begon ik kleinschalig met herstellingen in mijn garage in de Hulstemolenstraat. Een jaar later begon ik ook nieuwe fietsen te verkopen, maar een verhuis en uitbreiding drongen zich op. Toen ik dit pand vond, wist ik dat het perfect zou zijn. Hier heb ik voldoende ruimte en straks opent mijn vrouw Katy Vandepoele hier ook haar kinesitherapiepraktijk.”