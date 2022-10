Amper jaar na zijn afscheid: erebrandweerman Bernard (70) overleden na korte strijd tegen ziekte

Bernard Demets, die 40 jaar in de bouw werkte (het leeuwendeel daarvan bij bouwonderneming Dewaele in Ingelmunster en daarna nog 4 jaar bij Bremico in Lendelede), was een late roeping toen hij op z’n 35ste aansloot bij de brandweer. Maar dankzij het afschaffen van de verplichte pensioenleeftijd (op 60) slaagde hij erin om tot z’n 69ste brandweerman te blijven. Halfweg vorig jaar, na een carrière van 34 jaar, hing hij z’n helm aan de haak. Op dat moment was hij de oudste brandweerman in de hulpverleningszone Fluvia. Veel grote plannen koesterde Bernard toen niet. “Wat meer tijd vrijmaken voor mijn familie en genieten van de momenten samen”, klonk het toen. Maar het was hem niet lang gegund.