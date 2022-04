Afscheidnemende schepen en raadsleden in de bloemetjes

Ook voor Jan Gheysens was er lof. “Verkeersveiligheid en openbare werken lagen hem na aan het hart. Ook was Jan talrijk aanwezig op de gemeentelijke recepties, altijd vriendelijk en oprecht geïnteresseerd.” Sofie Jonkcheere was één van de jongste gemeenteraadsleden. “Altijd discreet, vriendelijk en zonder grootspraak maar inhoudelijk sterk, zo hebben we Sofie leren waarderen. Ook buiten de gemeenteraad was Sofie actief als gewaardeerd fractielid, als KLJ-bestuurslid kortom als Lendeledenaar in hart en ziel.” Over Kimberley Tanghe zei de burgemeester nog “Lendelede liet Kimberley niet los. Na een succesvolle deelname aan het examen van jeugdconsulent in onze gemeente, kon ze aan de slag bij onze jeugddienst.”